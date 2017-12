Oroscopo Vergine del 6 dicembre 2017

Oroscopo del 6 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

il fascino vi aiuta a…

Una dose in più di fascino vi aiuterà a persuadere il partner o un familiare della bontà delle vostre idee, riuscirete a convicerlo anche se sembra non essere d’accordo con quanto proponete e che potrebbe riguardare un acquisto importante. Sarete molto abili a sottolinearne i vantaggi e l’avrete vinta. Seconda decade: è il momento di mettere in discussione il vostro modo d’amare o le aspettative rispetto a chi vi circonda.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]