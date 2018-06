Oroscopo Vergine del 6 giugno 2018

Oroscopo del 6 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

non prendere decisioni finché…

La Luna in Pesci vi rende esitanti, non saprete se stiate o meno facendo la cosa giusta, soprattutto se un amico o la persona amata dovessero mettere in dubbio un vostro progetto, un’iniziativa. La cosa più saggia è quella di non prendere decisioni finché non avrete un quadro chiaro della situazione. Una volta compresa qual è la direzione da seguire, muovetevi con determinazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com