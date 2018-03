Oroscopo Vergine del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

occhi aperti…

Occhi aperti, soprattutto se una persona nei vostri confronti è eccessivamente dolce. State in guardia poiché l’atteggiamento potrebbe essere interessato, mirato a manipolarvi. In questo momento siete fragili, forse perché avete una relazione – o frequentate – qualcuno che su voi ha potere e non potete – o non osate – affermarvi. Questi passaggi possono riguardare altre situazioni ma tutte hanno un punto in comune: una debolezza da parte vostra.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]