Oroscopo Vergine del 7 dicembre 2017

Oroscopo del 7 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

detestate chi…

Detestate chi si vanta, fa di tutto per farsi notare: disturbano profondamente la vostra natura riservata e timida ma oggi dovrete sopportarlo… Qualcuno intorno a voi si esibirà in questo atteggiamento, vi farà sentire inferiore – e non lo siete – e non potrete fare nulla. Tranne abbiate l’ascendente in Leone: in questo caso partirà qualche battuta acida.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]