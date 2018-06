Oroscopo Vergine del 7 giugno 2018

Oroscopo del 7 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

il gusto del frutto proibito…

Venere in Cancro, se siete single, vi spinge a vedere il futuro sentimentale con ottimismo e stanare l’altra metà della mela; se siete in coppia, il gusto del frutto proibito potrebbe sembrarvi irresistibile ma occhio a una possibile vendetta del partner! Seconda decade: prudenza, non firmate nulla e non date il vostro consenso senza aver prima consultato un esperto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com