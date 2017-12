Oroscopo Vergine del 8 dicembre 2017

Oroscopo del 8 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

larghezza di vedute e…

E’ una fase importante, in cui dovete avete larghezza di vedute, evitate pregiudizi o trarre conclusioni affrettate: nel lavoro ci sono belle opportunità, porte che finalmente si aprono! Come precedentemente scritto, potreste iniziare un lavoro extra o ampliare l’attività in altri settori. L’importante è che siate concreti. Prima decade: il passato, in un modo o in un altro riemerge ma non cedete troppo alla nostalgia.

