Oroscopo Vergine del 8 febbraio 2018

Oroscopo del 8 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

gestire la collera…

Siete in collera con una persona e il modo migliore di gestire la rabbia è utilizzare l’energie impegnandovi ancora di più nel lavoro. Qualsiasi emozione produce energia e alla fin fine potreste dunque volgerla a vostro vantaggio. Non è facile, lo ammettiamo, ma se iniziaste a fare un po’ di pratica? Non potendo dire ciò che pensate, invece di covare rabbia meglio canalizzare le energie in modo positivo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]