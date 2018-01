Oroscopo Vergine del 8 gennaio 2018

Oroscopo del 8 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

un progetto prende sempre più spazio…

La settimana parte bene, i rapporti con il mondo circostante sono positivi e un progetto personale o lavorativo sta prendendo sempre più spazio, vi piace moltissimo e avete intenzione di andare avanti come treni. In ogni caso, non prendete sottogamba i costi, potrebbero rivelarsi più alti di quanto programmato. Eventualmente, fate una revisione e avrete tutto sotto controllo.

