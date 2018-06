Oroscopo Vergine del 8 giugno 2018

Oroscopo del 8 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

una sciocchezza rischia di diventare un dramma…

Cercate di canalizzare al meglio le energie, altrimenti correte il rischio che l’agitazione prenda il sopravvento e sfoci in una discussione del tutto inutile, trasformerete una sciocchezza in un dramma. Lavoro o vita personale, riflettete bene prima di esprimervi: le vostre parole in questi giorni hanno più peso del solito.

