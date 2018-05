Oroscopo Vergine del 8 maggio 2018

Oroscopo del 8 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

dite no al pensiero negativo…

Se alcuni obbiettivi o progetti a lungo termine non stanno evolvendo come sperato, è il momento di ridimensionare le aspettative… Ponetevi dei limiti, rivolgete altrove l’attenzione o a furia di pensare in modo negativo lo stress prenderà il sopravvento! Cercate di guardare con maggiore fiducia al futuro, le prospettive per il vostro segno sono ottime.

