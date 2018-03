Oroscopo Vergine del 8 marzo 2018

Oroscopo del 8 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

un contributo importante…

Il buon aspetto tra Sole e Plutone, vi mette in grado di dare, nel lavoro o nella vita personale, un contributo importante. Terranno conto dei consigli saggi che offrirete! Grazie al bel transito di Plutone in Capricorno, vi sentite considerati mentre in precedenza non è stato così, soprattutto lo scorso anno, quando Saturno ha leso non poco l’autostima. E’ una sorta di rinascita.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]