Oroscopo Vergine del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

forti e coraggiosi…

Evitate che situazioni poco significative, dettagli minuscoli, facciano ombra a ciò che di buono sta per accadere e che è nettamente più importante di queste piccole cose. In ogni caso, oggi vi sentite forti e coraggiosi, pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà che potrebbe presentarsi o si è già presentata. Non pensate troppo, non riflettete per ore su una strategia e, per una volta, muovetevi seguendo l’istinto.

