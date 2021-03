Oroscopo Vergine domani 11 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Oroscopo 11 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): conflitto tra lavoro e vita privata

Oroscopo Vergine del 11 marzo: umore

Il programma di questo giovedì e incentrato sul completare, portare a termine le cose anziché dare il via nuovi progetti. Non è escluso ci sia un conflitto tra il lavoro e la vita privata che potrebbe scatenare delle tensioni. Tuttavia nella professione potrebbero esserci una serie di imprevisti.

Per vivere al meglio questo periodo effettivamente un po’ turbolento, causato dalla presenza dei pianeti in Pesci, fissate dei piccoli obbiettivi da raggiungere. Un passo dopo l’altro uscirete dalla confusione. Infine, se vi sentite sotto pressione per le richieste, i bisogni degli altri, prendete dei provvedimenti per cambiare la situazione.

Oroscopo Vergine del 11 marzo: amore

In coppia: discussioni per il denaro quando invece fareste bene a dedicare tempo all’amore!

Soli: l’esitazione potrebbe rallentare una storia d’amore che sta nascendo. Lasciate i dubbi alle spalle.