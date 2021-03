Oroscopo Vergine domani 12 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Blitz dice

Vaccino, in quasi tutta Italia partono tra questa e la prossima settimana le prenotazioni per i settantenni. Quando i milioni di settantenni saranno tutti vaccinati oltre che prenotati (questione di mesi, non settimane), allora caleranno drasticamente morti e ricoveri da Covid. Quindi, settantenni vaccinati uguale ad ospedali salvati.