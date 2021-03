Oroscopo Vergine domani 14 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Oroscopo 14 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): dare prova di elasticità

Oroscopo Vergine del 14 marzo: umore

Con la Luna in Ariete, oggi avete bisogno di vicinanza, realtà e autenticità in tutte le interazioni, dunque non fatevi coinvolgere in chiacchiere inutili o pettegolezzi. Il luminare, tuttavia, parla anche di denaro: è possibile che facciate mentalmente dei calcoli: rivedere ad esempio il budget oppure come potreste spendere o investire una somma di denaro in previsione di un’entrata.

Detto questo, è una domenica in cui potrebbero esserci degli imprevisti per cui date prova di elasticità. Rimandare qualcosa non deve essere un dramma. Rilassatevi!

Oroscopo Vergine del 14 marzo: amore

In coppia: c’è il risveglio dell’amore, riscoprirete il partner! E se affronterete l’argomento denaro lo farete con calma.

Soli: la diffidenza è un freno ai nuovi incontri ma al contempo lo è anche non avere sicurezza in voi stessi.