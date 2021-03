Oroscopo Vergine domani 15 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Oroscopo 15 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): Mercurio vi invita a essere accomodanti

Oroscopo Vergine del 15 marzo: umore

Mercurio entra in Pesci dove sosterà fino al 3 aprile. Nelle prossime settimane dedicherete ancora più energie alle questioni riguardanti le relazioni, soprattutto professionali. Tuttavia, se vorrete ottenere qualcosa, dovrete essere accomodanti. Più cercherete di equilibrare le cose, sarete concilianti e tanto più avrete la possibilità di avere successo.

In ogni caso, osservate bene chi avete di fronte: potrebbe esprimersi in modo poco chiaro e voi capire fischi per fiaschi. Nel dubbio, fate domande, chiedete un chiarimento. Più in generale, comunicare non sarà facile e per evitare tensioni vi chiuderete a riccio. Il che sarebbe un errore.

Oroscopo Vergine del 15 marzo: amore

In coppia: desiderate un’atmosfera dolce ma una piccola disputa, di breve durata, potrebbe stressarvi.

Soli: un’amicizia, in modo del tutto inaspettato, potrebbe trasformarsi in una storia d’amore.