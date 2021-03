Oroscopo Vergine domani 16 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 16 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): un eccesso di franchezza

Oroscopo Vergine del 16 marzo: umore

La concentrazione di pianeti nei Pesci vi spingono a impegnare le energie nelle relazioni personali o lavorative. Volete migliorarle e vi sentite pronti ad attuare dei cambiamenti importanti. E lo farete ma nel frattempo, con colleghi e boss non dovete offendervi per ogni piccola osservazione. Le critiche sono costruttive a patto di saperle prendere nel modo giusto.

Sono d’aiuto a superare i vostri limiti, per cui vanno ascoltate con attenzione. Infine, anche con le persone care occhio a come vi esprimete. L’eccesso di franchezza potrebbe farvi dire cose di cui in seguito pentirvi.

Oroscopo Vergine del 16 marzo: amore

In coppia: piccole tensioni con il partner, nulla di grave se chiarirete immediatamente. Tornerà il sereno.

Soli: allentate la tensione che traspare sul vostro volto e sorridete. Attenzione, un sorriso forzato non vi metterà in grado di conquistare un cuore.