Oroscopo Vergine domani 17 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Oroscopo 17 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): cercate di essere meno perfezionisti

Oroscopo Vergine del 17 marzo: umore

Quali sono i vostri punti deboli? Probabilmente non c’è bisogno di chiederlo poiché ne siete fin troppo consapevoli. Cercate di essere meno perfezionisti, non giudicatevi troppo severamente. Un progetto o una relazione potrebbero essere in attesa dietro le quinte e, poiché siete preoccupati su come gestire la situazione correte il rischio di bloccarvi.

Andare avanti potrebbe invece essere l’atteggiamento vincente. Sapete bene inoltre che la qualità del vostro lavoro è migliore di quella degli altri e, in ogni caso, vi impegnate di più. Per oggi, infine, tenete i soldi sotto chiave: rischiate di spendere impulsivamente.

Oroscopo Vergine del 17 marzo: amore

In coppia: il partner vi sembrerà distratto, distaccato. Potrebbe forse avere una preoccupazione. Non sottoponetelo/a a un interrogatorio.

Soli: lo stato d’animo non è dei migliori ma al momento giusto, è nei fatti della vita, la ruota tornerà a girare.