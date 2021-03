Oroscopo Vergine domani 18 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani Giovedì e tutte le previsioni per il segno della Vergine

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 18 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): la vita vi sembra bella

Oroscopo Vergine del 18 marzo: umore

La vita oggi vi sembra bella, siete dotati di splendide energie, l’ umore è eccellente e lo trasmettete a chi vi circonda. Forse è anche per questo che voi, sempre disciplinati, rispettosi delle regole questo giovedì sarete spinti a trasgredire, in modo razionale: non vedete l’utilità di questo atteggiamento.

Nel lavoro avete bisogno d’azione e invece gli “ordini”, seppure provvisoriamente, vi impediscono di agire. Detto questo, potreste essere sovraccarichi di lavoro e il buon aspetto tra Marte-Saturno permettere di organizzarvi al meglio.

Oroscopo Vergine del 18 marzo: amore

In coppia: l’intesa con il partner migliora di giorno in giorno, torna il desiderio, la magia d’amore è presente.

Soli: se in questo momento inizierà una relazione sarà molto intensa. Avrete la sensazione di conoscere da sempre la persona.