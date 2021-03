Oroscopo Vergine domani 19 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani Venerdì e tutte le previsioni per il segno della Vergine

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 19 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): più produttivi del solito

Oroscopo Vergine del 19 marzo: umore

Lavorare sodo è una delle vostre qualità e oggi i passaggi astrali vi dotano di una marcia in più, vi rendono ancor più produttivi. Vi sentite motivati al massimo, pronti a fare passi avanti nella carriera e dare il via a progetti di ampio respiro. Al contempo, la congiunzione Luna-Marte in Gemelli vi rende parecchio nervosi.

Solitamente siete maestri nel mandare giù i rospi ma tra oggi e domani potreste esplodere. Qualcosa che vi diranno – forse il boss, un superiore o un genitore – farà montare la rabbia. Non si renderanno conto di aver ferito la vostra sensibilità.

Oroscopo Vergine del 19 marzo: amore

In coppia: atmosfera elettrica, siete permalosi, per un solo dettaglio le conversazioni potrebbero andare storte.

Soli: un flirt con una persona che vi attrae potrebbe trasformarsi in una storia complicata. Fate il punto della situazione.