Oroscopo Vergine domani 3 marzo 2021

Oroscopo 3 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): cosa volete veramente?

Oroscopo Vergine del 3 marzo: umore

La possibilità di soddisfare i vostri desideri dipende esclusivamente da consapevolezza di ciò che volete veramente. Non essere sicuri, è come salpare a bordo di una nave e non conoscere la destinazione. La dissonanza odierna tra la Luna in Scorpione e Urano, indica che dovete concentrare le energie sugli obbiettivi di lavoro e non disperderle girando a vuoto.

Andate dritti al sodo e guadagnerete tempo prezioso. Il che vi permetterà di riflettere sviluppare dei progetti di tipo personale. Il rischio è che oggi vi mettiate sotto pressioni per sciocchezze: ad esempio entrare in ansia perché volete arrivare puntuali ad un appuntamento e non riuscire a concentrarvi su altro.

Oroscopo Vergine del 3 marzo: amore

In coppia: rilancio del desiderio, comunicazione al top, fiducia. Ciò vi permette di guardare al futuro con serenità.

Soli: per oggi non è previsto l’arrivo del grande amore ma Cupido vi invia un flirt che risolleverà il morale.