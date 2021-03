Oroscopo Vergine domani 4 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Oroscopo 4 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): realizzare le ambizioni

Oroscopo Vergine del 4 marzo: umore

Marte sbarca in Gemelli, sosterà fino al 23 aprile, e potrebbe scatenare discordia con una persona cara o il boss. Sarete insoddisfatti di una decisione presa e che non vi sembrerà inadatta alla situazione oppure giudicherete severamente il loro atteggiamento, vedrete solo ciò che non va dimenticando che ci sono delle cose positive.

Il pianeta rosso, al contempo stimolerà la voglia di agire, di realizzare le vostre ambizioni. Se fino a oggi siete rimasti con le mani in mano ora sarete frecce lanciate verso il futuro. E’ un periodo innovativo e sarete pronti a prendere l’iniziativa.

Oroscopo Vergine del 4 marzo: amore

In coppia: le questioni di denaro oggi avranno la priorità. Ma la tenerezza sarà comunque presente.

Soli: Marte in Gemelli potrebbe far battere il cuore per una persona che non è disponibile. E’ forse un/a amico/a?