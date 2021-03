Oroscopo Vergine domani 6 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 6 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): in coppia c’è maretta

Oroscopo Vergine del 6 marzo: umore

Per il vostro segno non è facile ammettere quando è necessario rallentare e rilassarvi. Questo sabato rappresenta un’opportunità per fermarvi e semplificare il programma della giornata, viverlo con un ritmo lento e tranquillo. Concentrate le attenzioni sulla famiglia, abbellite la casa e rigenerate le energie.

Aggiungiamo che le relazioni non saranno serene, potrebbero esserci delle tensioni, per cui prendete le distanze da chi cerca di provocarvi e da parte vostra evitate di provocare. Accettate, inoltre, che qualcuno abbia opinioni diverse dalle vostre.

Oroscopo Vergine del 6 marzo: amore

In coppia: potrebbe esserci un po’ di maretta, la vostra tendenza è quella di spaccare il capello in quattro.

Soli: incontri, flirt, scelte che rimandate. Non avete sicuramente il tempo e la voglia di pensare al domani e vivete alla giornata.