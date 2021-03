Oroscopo Vergine domani 7 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 6 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): severi e rigorosi

Oroscopo Vergine del 7 marzo: umore

Per orientarci nella direzione giusta, a volte è necessario avere una visione chiara di ciò che è realizzabile. Potrebbe essere il momento di fare un passo indietro così da vedere il quadro generale. La congiunzione Mercurio-Giove in Acquario, rappresenta un’opportunità per capire meglio le ragioni che vi hanno fatto desiderare un determinato risultato.

Una volta comprese, andrete avanti e progredirete. Più in generale oggi siete molto rigorosi, seri con voi stessi e con chi vi circonda. Evitate di essere troppo severi. Salvo si tratti di un figlio adolescente che ha bisogno di essere inquadrato.

Oroscopo Vergine del 7 marzo: amore

In coppia: non prendete nulla alla leggera, tutto è ragionato, analizzato. Il partner approva le vostre scelte, vi sostiene.

Soli: potreste divertirvi a navigare in internet, su un sito di incontri. Giusto per passare il tempo. Sapete bene che non troverete l’anima gemella.