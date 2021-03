Oroscopo Vergine domani 8 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno della Vergine

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 8 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): far evolvere la vostra situazione

Oroscopo Vergine del 8 marzo: umore

Una persona nell’ambito lavorativo potrebbe proporvi qualcosa, un’opportunità eccellente. Un modo, probabilmente, per ripagarvi della gentilezza avuta in passato nei suoi confronti. Se lo riterrete giusto, accettate la proposta poiché nel tempo potrebbe aprire nuove porte. I passaggi attuali parlano di contratti, di accordi ma voi sarete esitanti, dubiterete della loro validità (tipico del vostro segno).

E’ il momento di andare avanti senza incertezze, dovete far evolvere la vostra situazione. Su un altro piano: è un bel lunedì per rafforzare le relazioni d’amicizia. Online o realmente, in serata trascorrete del tempo rilassante e divertente con gli amici.

Oroscopo Vergine del 8 marzo: amore

In coppia: il senso dell’umorismo va bene ma evitate battute pesanti che potrebbero offendere il partner.

Soli: potreste incontrare l’amore… se riuscirete a non dubitare troppo della sincerità dell’altro/a o dei vostri sentimenti.