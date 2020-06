Oroscopo Vergine mercoledì 10 giugno 2020 di Caterina Galloni

Oroscopo del 10 giugno 2020 per i nati sotto il segno della Vergine (24 agosto-23 settembre): poco entusiasmo.

La dissonanza Sole-Nettuno può scatenare stanchezza, privarvi di entusiasmo. Avrete mille cose da fare e non sarà facile conciliare tutto.

Se, inoltre, alcune persone interferiscono nelle vostre decisioni o la vita personale vi risucchia totalmente, potreste provare frustrazione.

Amore: in coppia, siete molto esigenti con il partner. Soli: avete le carte in regola per conquistare!

