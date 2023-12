Oroscopo settimanale Gemelli, 31 dicembre – 6 gennaio 2024: un’ex fiamma tornerà in vita, portando felicità.

Alcune sfide accadranno nella vita amorosa ma la relazione sarà più forte. Piccoli problemi sia in termini di ricchezza che di salute saranno la tua preoccupazione.

Oroscopo dell’amore Gemelli

Trascorri più tempo con il tuo amante e condividi le tue emozioni. Nonostante i problemi minori nella vita amorosa, non si verificherà alcuna crisi grave. Devi essere più maturo nell’atteggiamento e dovresti anche essere positivo nei confronti della vita.

Un’ex fiamma tornerà in vita, portando felicità. Tuttavia, le donne sposate devono starne alla larga poiché la loro vita coniugale sarà in pericolo. Cerca di dedicarti alle attività che desideri fare insieme.

Oroscopo della carriera Gemelli

Gestisci la pressione legata al lavoro e assicurati di portare a termine tutti i compiti assegnati. Se sei appena uscito dal college e stai cercando il tuo primo lavoro, ne troverai uno prima. Alcuni professionisti inizieranno un nuovo lavoro e i progetti IT che gestisci potrebbero avere piccole complicazioni nella seconda parte della settimana.

Gli uomini d’affari possono trovare nuove opportunità per espandere la propria ricchezza. Potresti anche prendere in considerazione l’idea di portare l’attività in nuovi territori.

Oroscopo dei soldi Gemelli

Nonostante piccoli problemi finanziari nella prima parte della settimana, sei bravo a prendere decisioni cruciali legate al denaro.

Se ti occupi del business online, lo vedrai fiorire, portando maggiori entrate nelle casse. Alcune operazioni avranno difficoltà nella raccolta di fondi. Gli uomini d’affari che trattano con clienti stranieri devono essere estremamente cauti nella seconda parte della settimana.

Oroscopo della salute dei Gemelli

Fai attenzione mentre guidi. Potrebbe esserci un piccolo incidente e dovresti anche essere pronto ad avere problemi legati ai polmoni o al torace. Gli anziani potrebbero aver bisogno di cure mediche immediate. Devi stare attento alla routine e l’esercizio fisico deve far parte della tua vita. Inizia a praticare lo yoga e tieni a freno il cibo.