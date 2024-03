Oroscopo Acquario per la settimana dal 10 al 16 marzo 2024, problemi monetari minori.

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario di questa settimana

Problemi minori nella prima parte della settimana richiedono una soluzione anticipata. Comunica liberamente con l’amante e trascorri più tempo condividendo le emozioni. Dovresti anche mostrare affetto e allo stesso tempo dare il giusto spazio alla tua vita personale. Non imporre i tuoi concetti e pianifica anche una vacanza. Le coppie sposate possono tendere a mostrare i propri sentimenti emotivi nei confronti del proprio partner. Se stai lontano dal tuo partner e hai una relazione a distanza, una visita a sorpresa del partner può sorprenderti.

Oroscopo del Lavoro Acquario questa settimana

Il tuo approccio al lavoro dovrebbe essere positivo. Nuove responsabilità apriranno anche la strada alla crescita professionale. Politici, pittori, autori, chef, avvocati e storici riceveranno riconoscimenti mentre banchieri e contabili trasferiranno i loro posti di lavoro. Coloro che desiderano cambiare lavoro possono aggiornare il proprio profilo su un portale del lavoro e i colloqui verranno programmati entro uno o due giorni. Alcuni uomini d’affari avranno piccoli problemi con le autorità, legati alle politiche e alle licenze, e questo necessita di una soluzione immediata.

Oroscopo dei Soldi Acquario questa settimana

La prima metà della settimana non sarà produttiva in termini di ricchezza. Fai attenzione quando effettui investimenti su larga scala, comprese azioni e attività speculative. La guida di un esperto finanziario sarà una buona idea. Chi ha in programma una vacanza all’estero può prenotare sia i voli che gli hotel. Gli imprenditori vedranno buone opportunità per portare il commercio al livello successivo. Alcuni trader fortunati vedranno anche un buon mercato a bordo.

Oroscopo della Salute dell’Acquario questa settimana

Sei in buona salute questa settimana, ma assicurati che la dieta sia perfetta e ricca di proteine e sostanze nutritive. I bambini possono sviluppare lividi mentre giocano e anche alcune femmine possono rimanere concepite. Le femmine possono sviluppare emicrania, infezioni alle orecchie e agli occhi o mal di stomaco.