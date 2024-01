Oroscopo Acquario, settimana 21-27 gennaio 2024: la marea sta cambiando

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

La marea sta cambiando questa settimana. L’occasione è all’orizzonte, pronta per essere colta. Come simbolo del portatore d’acqua, lascia che l’energia scorra, tuffati in quelle emozioni e incanala saggiamente la tua energia.

Amore

Scintille volano questa settimana mentre Venere gira nel tuo segno. Che si tratti di riaccendere la fiamma in una relazione a lungo termine o di flirtare per crearne una nuova, il tuo fascino magnetico è irresistibile. Presta attenzione ai segnali e alla comunicazione nelle tue relazioni, sia sottili che palesi. C’è qualcosa di profondamente unico da esplorare in ogni interazione, non importa quanto banale possa sembrare. Mostra amore nel modo in cui solo un Acquario può farlo: in modo indipendente, ma genuino.

Carriera

Quando si tratta di lavoro, questa settimana potrebbe rivelarsi entusiasmante, in particolare considerando le tue acute capacità analitiche richieste. Potrebbero sorgere problemi imprevisti, ma non preoccuparti, il tuo approccio originale alla risoluzione dei problemi può fornire le soluzioni tanto necessarie. Pensa fuori dagli schemi, introduce metodi innovativi e impressiona non solo i tuoi colleghi ma anche te stesso. Questo è il tuo momento di brillare.

Soldi

Gli affari monetari richiedono maggiore attenzione. Gli investimenti potrebbero subire un temporaneo crollo, ma non preoccuparti troppo, poiché si tratta solo di difficoltà verso guadagni futuri. Ricorda, la lentezza e la costanza spesso vincono la gara, soprattutto con le finanze. Pianifica la strategia e adatta i tuoi piani monetari tenendo in considerazione i vantaggi a lungo termine.

Salute

La cura di sé dovrebbe essere in cima alla tua lista di priorità. Potresti aver corso sotto l’effetto dell’adrenalina nelle ultime settimane, ma ora è il momento di sintonizzarti con il tuo corpo e la tua mente. Adotta abitudini sane, prova a integrare routine di fitness e osserva la tua dieta. La consapevolezza, la meditazione o qualsiasi tipo di attività di rilassamento potrebbero essere il tuo rifugio questa settimana.