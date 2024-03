Oroscopo Ariete, settimana 17-23 marzo 2024, progressi nella relazione, Non esistono problemi nella vita

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Oroscopo dell’amore per l’Ariete questa settimana

Non vedo l’ora di rendere allettante la vita romantica. Potrebbero esserci piccoli attriti nella prima parte della settimana, ma è necessario prendere l’iniziativa per risolverli. Sii calmo anche quando stai attraversando un momento difficile. Il tuo amante preferisce che tu trascorra più tempo innamorato. I tuoi genitori approveranno l’amore e potresti anche discutere di portare la relazione a un nuovo livello. Alcune relazioni amorose si trasformeranno anche in matrimonio.

Oroscopo del lavoro Ariete questa settimana

Sii ragionevole mentre gestisci i clienti cruciali. Non entrare nella politica d’ufficio e cerca invece incarichi più produttivi. La tua sincerità aprirà la strada a una promozione. Devi essere innovativo nei progetti e le idee fuori dagli schemi ti aiuteranno a brillare nei progetti e negli incarichi di squadra. Coloro che hanno in programma dei colloqui per questa settimana li risolveranno senza troppe difficoltà. Alcuni nativi dell’Ariete che si dedicano agli affari avranno nuove idee e concetti che potranno essere lanciati senza paura.

Oroscopo dei soldi Ariete questa settimana

Fai attenzione quando hai accordi finanziari con estranei. Nonostante tu riceva denaro da fonti diverse, alcuni affari possono andare storti. La prima parte della settimana è propizia per gli affari immobiliari. Gli uomini d’affari troveranno buone fonti per investire, ma studieranno il mercato e si assicureranno di prendere la decisione giusta. Alcune donne avranno problemi monetari all’interno della famiglia. Questa settimana è buona anche per tentare la fortuna in azioni, commercio e affari speculativi.

Oroscopo della salute dell’Ariete questa settimana

Aspettatevi problemi medici minori. Potresti avere problemi allo stomaco o alla digestione che necessiteranno di cure mediche. Donne incinte, dovreste stare attente al vostro pancione. Se non si presta attenzione, alcuni problemi di gravidanza potrebbero riemergere. Chi è in vacanza deve avere con sé un kit medico pronto.