Oroscopo Bilancia, settimana dal 10 al 16 marzo 2024: opportunità commerciali, nessun rischio ti sfiderà

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Oroscopo dell’amore per la Bilancia questa settimana

Ci sarà amore ovunque. Questa settimana accadranno alcuni momenti delicati. Sii pronto ad innamorarti. Coloro che hanno avuto una rottura nel recente passato incontreranno qualcuno di speciale nella seconda parte della settimana. Trascorri più tempo con il tuo partner e condividi le emozioni, sia buone che cattive. Se hai problemi con il partner su qualsiasi tratto, siediti e discuti la questione prima che sfugga di mano. Le donne della Bilancia sposate potrebbero prendere in considerazione l’idea di espandere la famiglia.

Oroscopo della carriera Bilancia questa settimana

I Bilancia hanno la fortuna di assumersi responsabilità che mettono alla prova il loro coraggio. Il tuo entusiasmo vincerà riconoscimenti da parte della direzione e questo si rifletterà nella promozione che avverrà prima. Aspetta il momento giusto per colpire perché potresti anche avere la possibilità di accontentare un cliente straniero che aggiungerebbe valore al tuo profilo. Alcuni Bilancia che aspirano ad essere ammessi in un’università straniera avranno un motivo per sorridere. Gli uomini d’affari vedranno anche l’opportunità di espandere il commercio in nuove aree.

Oroscopo del denaro Bilancia questa settimana

I problemi finanziari potrebbero disturbarti nella prima metà della settimana. Tuttavia, i soldi arriveranno da diverse fonti e la tua vita tornerà sulla buona strada. Tra fratelli possono verificarsi piccole controversie finanziarie. Evita parole dure e sii sincero nel comportamento. Dovresti evitare di prestare una grande somma a qualcuno poiché potrebbero verificarsi problemi nel riaverla.

Oroscopo della salute della Bilancia questa settimana

I Bilancia con disturbi legati al fegato o ai reni avranno momenti difficili questa settimana. Si verificheranno complicazioni e sarà necessario consultare un medico senza perdere tempo. Tieni sotto controllo la tua salute ed evita sia l’alcol che il tabacco. Dovresti anche evitare i cibi ricchi di olio.