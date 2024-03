Oroscopo Cancro, settimana 17-23 marzo 2024, iniziative di investimento, nato per superare gli ostacoli.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)Oroscopo dell’amore per il Cancro questa settimana

Il tuo atteggiamento è cruciale nella vita amorosa. Sii sincero e romantico e tutto funzionerà. Nella prima parte della settimana potrebbero esserci piccoli attriti. È fondamentale risolvere la questione senza puntare il dito contro l’amante. Mettiti alle spalle l’ego e mostra completa devozione perché devi portare l’amore al livello successivo. Poiché le probabilità che la tua partner rimanga incinta sono alte, la coppia non sposata deve essere molto cauta.

Oroscopo della carriera del cancro questa settimana

Alcuni compiti richiederanno uno sforzo aggiuntivo e dovresti prendere l’iniziativa per risolvere tutti i problemi ufficiali. Coloro che amano le macchine e le automobili impareranno cose nuove legate ai campi. I professionisti del settore sanitario, IT e dell’ospitalità possono incontrare opportunità all’estero. Le persone in cerca di lavoro possono superare un colloquio e ricevere una lettera di offerta con un buon pacchetto. Gli uomini d’affari entreranno in contatto con nuove persone che potrebbero essere utili in futuro.

Oroscopo monetario Cancro questa settimana

Cerca ulteriori opportunità per aumentare la tua ricchezza. Nella prima parte della settimana potrebbero esserci piccoli problemi finanziari, ma vedrai la ricchezza affluire con il passare della settimana. Sei bravo a investire nel settore immobiliare. Puoi anche acquistare un veicolo o pianificare una vacanza all’estero con la famiglia. Gli imprenditori vedranno nuove opportunità per espandere il business in nuovi territori e i promotori pomperanno fondi.

Oroscopo della salute del cancro questa settimana

I nativi affetti da cancro con problemi ai polmoni o al fegato potrebbero sviluppare complicazioni questa settimana e richiederanno cure mediche. Le infezioni minori legate alla respirazione costituiranno una preoccupazione per gli anziani. Le femmine Toro incinte dovrebbero evitare di viaggiare su terreni collinari. Alcuni nativi del cancro svilupperanno anche infezioni legate alla pelle o alla gola. Ciò potrebbe avere un impatto sulla vita di routine.