Oroscopo Capricorno, settimana 17-23 marzo 2024, connessioni romantiche, credi nell’onestà e nella sincerità.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Oroscopo dell’amore Capricorno questa settimana

Cerca l’amore in giro e lo troverai senza troppe difficoltà. Potrebbero esserci piccoli disaccordi, ma la storia d’amore andrà forte. Puoi anche decidere di sposarti poiché la relazione avrà il sostegno dei genitori. Dai al tuo partner lo spazio per decidere le cose. Dai rispetto e cura e puoi aspettarti lo stesso in cambio. Le persone sposate devono stare fuori dal romanticismo in ufficio poiché ci sono possibilità che qualcosa stia nascendo tra te e il tuo collega.

Oroscopo del lavoro del Capricorno questa settimana

Potrebbero sorgere alcuni problemi legati alla produttività. La prima parte della settimana potrebbe non essere soddisfacente e ciò potrebbe causare attriti tra te e il manager o il senior. Evita la politica aziendale e concentrati sul lavoro per avere successo. Mantieni i clienti felici e assicurati. La prima metà della settimana non è buona per gli affari e gli imprenditori vedranno fortuna solo nella seconda metà della settimana.

Oroscopo dei soldi per il Capricorno questa settimana

Fai attenzione nei rapporti finanziari. Coloro che sono in viaggio potrebbero avere problemi durante i pagamenti online. Devi essere molto cauto quando presti una grande somma poiché potresti incontrare difficoltà nel riaverla indietro. Puoi riparare la casa o rinnovarla. Alcuni Capricorno troveranno la felicità nelle donazioni finanziarie. I fondi comuni di investimento e i depositi fissi sono opzioni di investimento sicure questa settimana.

Oroscopo della salute del Capricorno questa settimana

Piccoli problemi associati ai denti ti disturberanno. Le donne che lavorano in cucina devono fare attenzione perché potrebbero tagliarsi mentre tagliano le verdure. I problemi legati al sonno possono colpire anche gli anziani che necessitano di cure mediche. Chi è in viaggio deve avere a portata di mano un kit medico. Fare passeggiate mattutine o serali; ciò migliorerebbe la circolazione sanguigna e migliorerebbe notevolmente la tua forma fisica.