Oroscopo della settimana dal 1 al 7 gennaio 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): una visione diversa delle situazioni

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

Questa prima settimana del 2022, arriva un dono astrale: il 2 gennaio Mercurio entra in Acquario e avrete una visione diversa delle situazioni, cambierete il modo di pensare. Potreste prendere seriamente in considerazione l’idea di riprendere a studiare. Avrete una forte sete di conoscenza e sarete desiderosi di imparare, anche attraverso un corso online. Sempre il 2 gennaio, la Luna Nuova in Capricorno rappresenta un’opportunità per pianificare le finanze. E’ il momento ideale per chiedere un prestito, dare il via a un piano di risparmio. In generale è una settimana in cui potrebbero arrivare delle opportunità e starà a voi sfruttarle al meglio. C’è anche la possibilità di concludere un affare che potrebbe andare alla grande. Se infine un progetto si è rivelato una perdita di tempo e denaro, potrebbe essere il momento di mollarlo.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: il 2, se emergono dei problemi parlatene e il partner vi ascolterà. Sarete sorpresi dalla sua disponibilità e ciò darà il via a un nuovo inizio. Soli: lunedì e martedì saranno leggeri, soffici e se dovesse arrivare un flirt, anche superficiale, sarà molto divertente. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): cambiamenti in casa

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ un inizio d’anno simpatico: il 2 gennaio Mercurio entra in Acquario e portare avanti le discussioni nella giusta direzione sarà senza dubbio la vostra risorsa questa settimana .Avrete uno spiccato senso della solidarietà e inoltre sarete molto creativi! Se oggi darete il via a hobby in seguito si trasformerà in una passione. Sempre il 2 gennaio, con la Luna Nuova in Capricorno, “stabilità” è la parola chiave del transito. Con i familiari potreste pianificare dei cambiamenti in casa, insieme farete un progetto per migliorarla. Giove in Pesci transita nel vostro settore del lavoro: è una settimana in cui potreste chiedere al boss maggiori responsabilità o di mettervi a capo di nuovo progetto. Oppure potreste decidere che è il momento di concentrarvi su un obiettivo personale.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: sulla relazione c’è qualche nuvoletta, a volte pensate – a torto – che va tutto male. Per fortuna mercoledì tornerà il sereno… Soli: il fine settimana non potrebbe essere migliore: finalmente una persona si farà avanti e dirà le parole che volete sentire da tempo.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): tanti progetti che realizzerete

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Inizierete l’anno avendo in mente tanti progetti e sentite che li realizzerete! Sarete dunque i grandi vincitori di questa prima settimana del 2022. Il 2 gennaio, Mercurio nel vostro segno nelle prossime settimane accentuerà il vostro lato innovativo. Sarà un ottimo momento per condividere le vostre idee: chi vi circonda vi ascolterà con attenzione e sarà pronto a concretizzarle. Al contempo, sempre il 2 con la Luna Nuova in Capricorno è una giornata in cui rimanere lontano dai riflettori e ricaricare le batterie così da poter affrontare con la massima grinta gli obbiettivi da raggiungere nel nuovo anno. Con questo transito potrebbe arrivare un’opportunità positiva, forse inaspettata, ma molto gradita. Sul fronte finanze, grazie a Giove in Pesci la situazione migliorerà. Entreranno più soldi ma fate attenzione perché c’è il rischio che sarete spinti anche a spendere di più.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia; entusiasmo, passione! E il 4 con la Luna nel vostro segno, il partner vi trascinerà in un vortice d’amore…

Soli: è una settimana in cui avete bisogno di vivere emozioni forti, cedere a una storia elettrizzante. E avete ragione perché tutto può accadere.