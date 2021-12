Oroscopo della settimana dal 1 al 7 gennaio 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 1 al 7 gennaio 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): vi state preparando per il cambiamento

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Questa prima settimana del 2022, qualche problema di lavoro potrebbe portare a una svolta. Vi state preparando per il cambiamento. Il 2 gennaio con la Luna Nuova in Capricorno siete irrequieti. E’ una buona giornata per iniziare un progetto e imparare qualcosa di nuovo, concentrarvi sul progresso. Infatti, il problema attuale è che l’attività che svolgete ora potrebbe non offrirvi opportunità di crescita. A voi non piace sentirvi a disagio. Ma ora lo provate perché sei sull’orlo del cambiamento. Tenete presente che la presenza di Giove in Pesci, insieme a un amico potreste avere un’idea fattibile nonché redditizia. E’ una settimana in cui dovete progredire, prendere in considerazione l’ipotesi di tuffarvi in acque inesplorate perché è lì che si trova il tesoro sommerso.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: la complicità, la comprensione reciproca si rafforzano ed è probabile che prenderete un impegno serio, matrimonio, convivenza, o comunque parlerete del futuro. Soli: se state cercando l’amore, mercoledì è il momento giusto per conquistare chi vi attrae, il vostro tempismo non potrebbe essere migliore.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): potete ottenere ciò che desiderate

In questa prima settimana del 2022 se vi state scervellando per risolvere un problema, la Luna Nuova del 2 gennaio vi sarà di grande aiuto. Ma il transito rappresenta un ottimo momento per partecipare a una riunione con gli amici o dare il via a un progetto. Iniziate l’anno facendo tutto ciò che ti vi regala gioia. In questi giorni, inoltre sarete convincenti più del solito e, lavoro o vita personale, potrete ottenere ciò che desiderate. In particolare il 3 gennaio una persona potrebbe farvi un’offerta di lavoro straordinaria. Potrebbe essere un’opportunità per lavorare in un’altra azienda, magari gestendo un vostro team o aprendo una sede. Ciò significherebbe guadagnare di più. Avete dunque la possibilità di rimanere a lavorare nello stesso posto o lanciarvi in qualcosa di inedito. A decidere sarete voi!

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: con i pianeti in Capricorno, in particolare il 2 potreste scoprire nuovi interessi da condividere che vi avvicineranno ancora di più. Soli: se state vivendo un flirt giovedì chiederete qualcosa di concreto. Non vi accontentate più di belle parole…

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): troverete dei modi per guadagnare di più

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Questa prima settimana del 2022, fare un lavoro interiore porterà a risultati positivi. anzi a una svolta. Il 2 gennaio aprirete l’anno pieni di fiducia e fate bene: lavorate sempre sodo e avete sviluppato competenza e abilità. Ma a volte siete molto duri con voi stessi e ciò avere un impatto sull’autostima. Non è raro che pensiate di non meritare i doni della vita – denaro, opportunità di lavoro, amore – e diventa difficile ottenerli. Spostate il pensiero su ciò che meritate e arriveranno ottime opportunità. E’ una settimana importante in cui capire che se non state intraprendendo un’azione coerente sui vostri obiettivi, il successo rimarrà sempre fuori portata. Ma è una settimana in cui pensare anche alle finanze, alla stabilità: dal 2 grazie all’arrivo di Mercurio in Acquario, avete la possibilità di trovare modi unici per guadagnare qualche soldo in più.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: la relazione promette di essere radiosa e caliente! Il partner vi ama, vi dedica attenzioni e voi ricambierete. E’ fusione totale.

Soli: a partire da giovedì, potrebbe esserci un incontro: i sentimenti reciproci saranno profondi e vi capirete al volo.