Oroscopo della settimana dal 1 al 7 maggio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): avete tanto da dare e da ricevere

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

È difficile ottenere un riconoscimento se nessuno sa quanto vi state impegnando, per cui questa settimana fate sapere al boss, ai superiori quanto avete realizzato! Il 2, facendo una domanda troverete la risposta a qualcosa che vi ha angustiato per molto tempo. Il 3, nel lavoro potrebbe circolare frustrazione, avrete la sensazione di non avere molte possibilità.

Attenzione a venerdì 7 maggio: se qualcosa vi sembrerà intrigante sappiate che non lo sarà più di tanto. Evitate di sognare! Il 6 maggio ritroverete sicurezza in voi stessi, nelle vostre capacità. Avete ancora tanto da dare e ricevere.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: la relazione è appagante, piena di promesse per il futuro e i progetti si concretizzano.

Soli: Cupido potrebbe scoccare due frecce: voi e l’altro/a vi innamorerete perdutamente.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): emerge il lato competitivo

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui potete creare una carriera appagante con un possibile guadagno inaspettato. Qualsiasi negoziazione, inoltre, andrà a buon fine. Nel lavoro, cercate di essere meno permalosi: Marte in Cancro semina discordia con i colleghi… In questo settore potrebbe emergere il lato competitivo e dando ascolto all’ego potreste rovinare un solido rapporto di lavoro. Anziché cercare di vincere sui colleghi cercate di dare il meglio!

Il 2, in particolare, penserete come migliorare la vostra vita e realizzare la casa che avete sempre desiderato: il che vi motiverà a lavorare sodo.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: in alcune giornate, il 1 e 2, la relazione vi sembrerà pesante, un po’ statica. Sarete poco elastici.

Soli: il 6 maggio, potreste dare il via a una storia basata sulla comprensione e sull’empatia.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): avvenimenti felici in famiglia

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

Al vostro segno piace la libertà, l’avventura ma questa settimana non c’è posto migliore della casa: in famiglia accadranno avvenimenti felici. In particolare il 2 sarete meno presi dalla carriera ma potreste ugualmente avere un’idea che varrà oro! Il 3 e il 4, con la Luna nel vostro segno in dissonanza con i pianeti in Toro, vita privata o lavoro cercate di essere un po’ elastici.

Sarete irremovibili, anzi ostinati rischiando di creare delle tensioni. Poi non dovete lamentarvi se le cose ristagnano, se non cedete su niente è evidente che le situazioni non progrediranno nemmeno di un millimetro.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: martedì potreste scatenare delle serie discussioni. Evitate di esplodere, dire parole offensive e mantenete l’autocontrollo.

Soli: potrebbe scattare un colpo di fulmine ma il vostro bisogno di libertà è forte e non è detto che nasca una storia impegnativa.