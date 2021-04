Oroscopo della settimana dal 1 al 7 maggio 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): atmosfera meno frenetica

Oroscopo della settimana Toro: Umore

L’atmosfera è più tranquilla, non c’è la frenesia delle recenti settimane e potete godere di una pausa. Il 2 sarete travolti da idee fantastiche, trasportati in altri mondi, forse attraverso un film, un libro o un videogioco. Avete una splendida creatività, dunque, dedicatevi a qualche attività: pittura, ricamo, cucina…

Il 3, nel lavoro potreste trovarvi di fronte a qualche ostacolo frustante nella carriera, la sensazione sarà quella di essere rimasti indietro ma anche se scomodo dovete mettervi alla prova. Il 4 occhio all’impazienza, a voler inviare l’universo mondo in certo paese.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: sulla relazione brila il bel tempo, gli slanci di tenerezza e passione si moltiplicano.

Soli: fate incontri con grande facilità, mostrate chi siete veramente. E una conquista sarà importante!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): studiare una strategia

Venere in Toro è vostro alleata e questa settimana vi spinge a lanciarvi in nuovi progetti o entrare in società con una persona. Unica accortezza: occhio all’avidità o a cercare di ottenere troppo potere. Il 2, se state negoziando, avrete la possibilità di studiare una strategia a vostro vantaggio. Il 3, nel lavoro avrete voglia di trasgredire alcuni ordini, anche se ciò dovesse ostacolare il vostro progresso.

Giovedì 6, se da un po’ rimuginate su qualcosa, vi arrabbierete e sarete pronti a sfogarvi con il/la diretto interessato. Tenete presente che avrà un prezzo e, oltretutto, potreste aver frainteso.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: potreste prendere una decisione importante senza averne parlato con il partner e ciò scatenare forti tensioni.

Soli: in caso di conquista evitate di accelerare i tempi e cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): pensate in grande!

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

C’è un tempo per il lavoro e un tempo per il riposo: questa settimana è tempo di rilassarvi e ricaricarvi di energie. Domenica 2 maggio, è una buona giornata per fare un elenco di pro e contro su ciò che volete dalla vita: pensate in grande! Non è il momento di essere pratici e logici.

Lo sarete lunedì e martedì, il 3 e il 4: se avete intenzione di fare un acquisto importante o negoziare un prestito, sarete insuperabili: saprete come spendere bene o come rateizzare i pagamenti. Il 6 e 7, alleggerire la lista delle cose da fare sarà una cosa positiva, vi sentirete sollevati!

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: settimana propizia per rafforzare il legame, riaccendere la fiamma dell’amore, della passione.

Soli: Il 2 è la giornata ideale per dire alla persona che vi attrae cosa provate: la conversazione sarà incantevole.