Oroscopo della settimana dal 1 al 7 ottobre per tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna

L’oroscopo della settimana dal 1 al 7 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 1 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Domenica 2 ottobre, Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: potreste ritrovare documenti o oggetti perduti, la comunicazione sarà senza problemi od ostacoli. Se è necessario risolverete eventuali problemi tecnologici: utilizzate questo momento per prevenire eventuali future seccature. Lo stesso giorno, con la Luna in Capricorno nel lavoro vi sentirete pronti a progredire più determinati che mai. Farete dei progetti e conterete i minuti per dare il via… Chiunque tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote potrebbe essere travolto dal vostro entusiasmo e dalla concentrazione. Il transito sarà d’aiuto a mollare alcune questioni di lavoro che vi hanno preoccupato e a ritrovare sicurezza in voi stessi. Il 7 ottobre, con il buon aspetto Mercurio-Plutone, sul posto di lavoro nel corso di una conversazione potrebbero emergere alcune notizie nascoste. Giocando bene le vostre carte saprete qualcosa che potrebbe migliorare o trasformare la vostra posizione professionale. In coppia: un ritorno di fiamma incendia le notti con la dolce metà! Godetevi i piaceri della vita senza problemi. Soli: cercate di essere meno disponibili, un po’ di mistero intrigherà la persona che vi attrae. Ciò non significa, sia chiaro, prendere le distanze o mostrare freddezza. Toro (22 aprile-20 maggio)

Domenica 2 ottobre, Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: dopo un mese difficile, ritroverete intatto l’entusiasmo per la vita! E’ il momento ideale per portare a termine i progetti che avete a cuore. Sarete più sicuri riguardo al vostro talento, le abilità e le capacità. Esprimervi attraverso il lavoro sarà più facile! Al contempo la Luna è in Capricorno: sarete entusiasti di tutto ciò che accadrà nella professione. Farete progressi, avrete la consapevolezza che ne arriveranno altri ancor più importanti! Il 7 ottobre con l’armonia Mercurio-Plutone, potreste avere una conversazione illuminante: vi darà una nuova prospettiva sui passi da compiere nella professione o ciò di cui avete bisogno per progredire. E’ importante che riguardo al lavoro manteniate l’ottimismo: se ci sono dei piccoli ostacoli elaborate la frustrazione così da evitare eventuali problemi con il boss o i colleghi.

In coppia: voglia di ravvivare la relazione e rafforzare il legame con giuramenti d’eterno amore, sensuali effusioni. Belle vibrazioni che scalderanno il cuore di entrambi. Soli: se la persona che vi attrae non è all’altezza delle tue aspettative, sarà un chiaro segnale che non fa per voi. La cosa migliore, finché siete in tempo, è allontanarvi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se nel mese di settembre avete litigato con un familiare, domenica 2 ottobre quando Mercurio in Vergine entrerà in moto diretto, provate a seppellire l’ascia di guerra. Il passaggio rappresenta un’opportunità per mettere ordine nella vostra vita privata, compreso un cambiamento di casa o piccole riparazioni. In tutti i progetti riguardanti l’abitazione potete fare grandi progressi! Sarete inoltre pronti a mantenere un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata. Lo stesso giorno la Luna in Capricorno vi spinge all’azione! Sfruttate il transito anche per progredire nel lavoro e per affrontare eventuali problemi con il boss o i colleghi facendo sentire la vostra voce! Giovedì 6 ottobre, con il buon aspetto Mercurio -Plutone toccherete con mano che le finanze contribuiscono alla stabilità: esaminare il budget vi permetterà di avere il controllo sul futuro! A parte questo, potrebbe essere necessario elaborare eventuali dubbi o paure riguardo al raggiungimento delle aspirazioni professionali: dovete essere determinati! In coppia: è un ottimo periodo, se avete dei progetti a due è il momento di realizzarli. Il buon equilibrio della relazione dipende soprattutto dal vostro entusiasmo. Soli: Venere in Bilancia accentua il vostro fascino, accende il desiderio di innamorarvi. Il pianeta lo esaudirà e sarete ricambiati.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Ottobre si apre con una notizia felice: domenica 2, Mercurio in Vergine riprende il moto diretto nel vostro settore della comunicazione. Avrete la possibilità di correggere eventuali errori commessi quando il pianeta era retrogrado. Noterete un immediato cambiamento nelle conversazioni con i colleghi. Raccoglierete tutte le informazioni sparse o mancanti, utili per svolgere al meglio il lavoro. Il tragitto quotidiano potrebbe anche essere meno stressante! Poiché è presente anche la Luna in Capricorno se pensate di entrare in società con una persona o firmare nuovi accordi, sarà possibile. Sarete molto chiari inoltre, su ciò in cui volete impegnarvi. Giovedì 6 ottobre, con l’armonia Mercurio Plutone, potreste avere delle informazioni d’aiuto a prendere le decisioni professionali giuste. L’8 ottobre andate avanti con sicurezza, non abbiate timore di imboccare il percorso di lavoro che desiderate! In coppia: l’atteggiamento del partner potrebbe scatenare frustrazione: parlatene ma senza creare un conflitto. Non farebbe che peggiorare la situazione. Soli: il vostro cuore oscilla tra due persone? Qualunque sia la scelta fate in modo che sia basata su buoni motivi e non solo perché provate attrazione fisica. Leone (23 luglio-23 agosto)

Domenica 2 ottobre, Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: qualsiasi fattore di stress finanziario potrebbe terminare. Vi sentirete stabili e concentrati. Il passaggio potrebbe essere d’aiuto a prendere delle decisioni finanziarie adeguate, a garantire uno stipendio se non lavorate. Se, inoltre avete speso più soldi del previsto avrete la possibilità di reintegrare la somma. Non sarà facile, dovrete lavorare sodo ma ne varrà la pena. In questo periodo avrete anche una visione più chiara di ciò che apprezzate del vostro lavoro. Nella stessa giornata, con la Luna in Capricorno avrete voglia di concentrarvi sul futuro professionale anziché sul passato così da migliorare la vostra posizione. Saprete bene ciò che volete o di cui avete bisogno per progredire. Giovedì 6 ottobre, sarete spinti a prendere in mano il timone: affrontate eventuali problemi in modo da poter trasformare il vostro lavoro e le finanze in meglio! Potreste anche pensare a fare una domanda per un nuovo impiego ma non sentirvi qualificati: i passaggi vi consigliano di rischiare (senza per questo mollare immediatamente l’attuale posto).

In coppia: il cielo astrale esalta la passione, vi assicura grandi momenti. È un momento magico, all’altezza dei vostri desideri più folli.

Soli: finalmente potrete realizzare il vostro sogno d’amore, stabilità e felicità! Venere in Bilancia è una garanzia di fortuna negli affari di cuore e un fattore di equilibrio e durata.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Domenica 2 ottobre, Mercurio nel vostro segno riprende il moto diretto: addio alle tensioni interiori, ritroverete la pace mentale, potrete fare dei nuovi progetti! Nel lavoro vi sentirete più sicuri di voi stessi, anche dell’immagine che date ai colleghi e al boss. Nella stessa giornata, la Luna in Capricorno vi spingerà a concretizzare i progetti che avete a cuore, che vi permettono di mostrare qualità e competenze. Se, inoltre, state cercando l’ispirazione per trasformare radicalmente un progetto o un’idea, arriverà giovedì 6 ottobre con il buon aspetto Mercurio-Plutone. Il transito punterà i riflettori su ciò che fate in modo eccellente o ciò che vi permette di essere notati, il che vi metterà in grado di ottenere dei progressi. Il 7 ottobre, potrebbe arrivare un’offerta di lavoro: prima di prendere una decisione valutate i pro e i contro soprattutto riguardo alla retribuzione.

In coppia: se volete rafforzare la relazione, tenete sotto controllo le emozioni, con il partner date prova di pazienza, comprensione, diplomazia e abbassate i toni.

Soli: se avete dato il via a un flirt, è possibile che si trasformi in una storia seria. Potreste persino decidere di fidanzarvi ufficialmente o andare a vivere insieme.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Domenica 2 ottobre, Mercurio in Vergine riprende il moto diretto e la Luna entra in Capricorno: potrebbe essere necessario verificare se state vivendo la vita che avete scelto voi o solo per compiacere la famiglia. Riflettete e poi muovetevi di conseguenza. Il pianeta restituisce tranquillità mentale, vi permette di analizzare con calma le situazioni e potrete prendere le decisioni giuste, sarete meno critici nei vostri confronti. Mercurio, inoltre, vi permetterà di gestire al meglio i fattori di stress o le frustrazioni sul posto di lavoro. Giovedì 6 ottobre, con il buon aspetto Mercurio-Plutone potrebbero emergere alcune verità sull’equilibrio lavoro e vita privata. Avrete una visione più ampia di ciò che conta maggiormente nella vostra vita. La risposta dipende da voi. Al contempo è una giornata in cui dovreste chiedere ciò di cui avete bisogno. Lo farete o esiterete come sempre per timore di un rifiuto? Se bussate a una porta e non si apre potete pur sempre bussare a un’altra. In coppia: Venere nel vostro segno protegge la relazione, facilita il dialogo. L’atmosfera sarà bollente e tenera. Eros al top! Soli: più socievoli del solito, vorrete uscire e avrete dunque l’occasione di conoscere nuove persone. Il vostro fascino funzionerà alla grande e potreste conquistare, essere conquistati! Scorpione (24 ottobre-22 novembre) Domenica 2 ottobre, Mercurio in Vergine riprende il moto diretto e potrete finalmente rilassarvi, tutto diventerà più semplice e chiaro. Potreste decidere di firmare un contratto: potrebbe trattarsi di lavoro o di un acquisto importante. Più in generale, comunicare, programmare e pianificare sarà più facile del solito. Sarete più sicuri dei contatti professionali, delle opportunità di networking e, non solo online, stringerete nuove conoscenze. Al contempo con la Luna in Capricorno sarete spinti a progredire, ad avere conversazioni costruttive con i colleghi, parlare delle vostre idee o eventuali preoccupazioni. Giovedì 6 ottobre, con il buon aspetto Mercurio-Plutone, sul posto di lavoro potrebbero venire a galla delle verità scomode. Assicuratevi di rimanere fuori dalla situazione, che gli altri non facciano il vostro nome: questo transito può potenzialmente indebolire la vostra posizione.

In coppia: avrete voglia di aggiungere qualcosa di intrigante alla relazione. Invitare la dolce metà in un ristorante fuori mano e fingere che state vivendo una relazione clandestina. Un piccolo gioco di ruolo sarà divertente.

Soli: più che mai vorrete piacere, sentirvi al centro della scena. Con questo atteggiamento vivrete di sicuro avventure piccantine.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Domenica 2 ottobre, Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: rinnovate i contatti di lavoro poiché si riveleranno preziosi! Sarete inoltre pronti a migliorare la reputazione a suon di duro impegno. Con questo transito un’attività recente potrebbe iniziare a dare ottimi guadagni. Per ora si tratterà solo di un rivolo d’acqua ma in futuro si trasformerà in un ruscello! Di sicuro sarete più calmi e concentrati sul percorso lavorativo, sarà più facile decidere se impegnare le energie su un’attività anziché su un’altra. Chi vi circonda noterà che eccellete nel parlare, insegnare o scrivere. Poiché la Luna è in Capricorno, cercherete anche delle opportunità di lavoro che accresceranno il vostro valore come professionisti. Giovedì 6 ottobre, il buon aspetto Mercurio-Plutone potrebbe avere un impatto notevole soprattutto sulle finanze o un risultato professionale. Mantenete con sicurezza il controllo della situazione!

In coppia: questa settimana si alterneranno battibecchi e tenere riconciliazioni. Nonostante gli inconvenienti, questa situazione vi intrigherà.

Soli: potreste iniziare a frequentare un/a collega al di fuori del posto di lavoro. Potrebbe diventare un amico/a o un partner romantico. Nel secondo caso manterrete la relazione segreta, sul posto di lavoro non direte che siete una coppia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Domenica 2 ottobre, Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: è un ottimo momento per riprendere gli studi, frequentare un corso, leggere dei libri così da approfondire un argomento. Il transito accentua la sicurezza riguardo al percorso professionale: volete progredire e l’orizzonte è senza nuvole. Potreste avere un’idea più chiara di quali esperienze o opportunità vale la pena di accettare per il vostro sviluppo lavorativo. Per alcuni, questo includerà viaggiare per lavoro o trasferirsi in un’altra città o nazione, per altri, come detto, potrebbe riferirsi agli studi. Dal momento che la Luna è nel vostro segno prima di prendere una decisione raccogliete le informazioni necessarie. Aspettate il 6 ottobre, con il buon aspetto Mercurio-Plutone. L’importante è che non abbiate timore di accettare contratti, collaborazioni con aziende in linea con il vostro modo di pensare. C’è una trasformazione in vista e dovete avere fiducia in voi stessi. In coppia: la passione è sempre presente ma non mancano discussioni, conflitti. Anziché aggiungere olio sul fuoco mantenete la calma. Soli: il vostro status non vi pesa anzi sfrutterete pienamente la vostra libertà. Non avrete fretta di impegnarvi. Vivrete comunque dei bei momenti romantici.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Domenica 2 ottobre, Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: con questo transito lascerete definitivamente il passato alle spalle e guarderete al futuro. E’ un periodo di rinascita: eliminate i pensieri negativi e accogliete le novità! State andando incontro a una fase in cui riprenderete il controllo delle situazioni, avrete inoltre un’idea chiara su come investire il denaro o cosa fare per migliorare il settore delle finanze. Nella stessa giornata la Luna in Capricorno rappresenta un invito a far emergere il leader che è in voi, a imporvi nel lavoro con grande determinazione. Giovedì 6 ottobre con il buon aspetto Mercurio-Plutone avrete piena consapevolezza che siete in grado di trasformare la vostra professione. Non dovete temere di ciò che al riguardo potrebbe riservare il futuro: non ci sono ostacoli, impegnatevi e sicuramente raggiungerete i vostri obbiettivi!

In coppia: ritrovate il piacere di stare insieme al partner, di dedicare delicate attenzioni. E’ davvero bello quando l’accordo è totale e la dolce metà vi fa sentire amati e apprezzati.

Soli: molto affascinanti, non dovrete sorprendervi se questa settimana farete girare la testa a più di una persona. E con una in particolare potrebbe nascere una dolce storia d’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Domenica 2 ottobre, Mercurio in Vergine riprende il moto diretto: avrete un’idea chiara sugli accordi di lavoro e sulle relazioni professionali. Quando il pianeta era retrogrado potrebbe aver scatenato il caos nelle collaborazioni o negli impegni. Nel corso del transito potrebbero essere emerse alcune ottime opportunità e se siete stati indecisi sul da farsi per andare avanti: ora avrete la possibilità di negoziare alle vostre condizioni. Lo stesso giorno la Luna in Capricorno vi farà sentire pronti a concretizzare alcune delle vostre idee. Affrontare i problemi o esprimere ciò di cui avete bisogno è l’atteggiamento migliore. Fatelo il 6 ottobre, quando ci sarà il buon aspetto Mercurio-Plutone: bando all’insicurezza e riuscirete a fare ciò che avete in mente.

In coppia: potreste avere dei dubbi sui vostri sentimenti o pensare che il partner sia indifferente. Non ne fate un dramma; presto le cose torneranno alla normalità.

Soli: non è restando chiusi in casa che incontrerete l’anima gemella ma uscendo, accettando gli inviti e mostrare disponibilità, interesse nei confronti di chi incontrate. Fate questo sforzo e acchiapperete l’amore.