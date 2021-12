Oroscopo della settimana dal 1 gennaio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 1 al 7 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 1 gennaio (21 marzo-21 aprile): un’opportunità potrebbe rivoluzionare la vostra vita

Nella prima settimana del 2022 potreste trasformare un’idea e realizzarla. Il 2 gennaio, Mercurio entra in Acquario nel vostro settore della vita sociale e sarà un periodo piacevolmente animato. Al contempo, con la Luna Nuova in Capricorno nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, se sarete pronti ad accogliere un’opportunità, potrebbe rivoluzionare la vostra vita in modo positivo. Concentratevi su ciò che volete ottenere nel 2022, specialmente nella vostra carriera e fate un giro in rete per stringere contatti importanti. Attualmente siete di fronte a un bivio, con la testa piena di idee e percorsi da intraprendere. Improvvisamente davanti a voi vedrete molte opzioni. Potete rimanere dove vi trovate oppure imboccare una nuova strada. Avete la possibilità di riscrivere completamente il copione della vostra vita.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: nonostante alcune tensioni l’amore è presente. Siete passionali e darete il meglio al partner. Soli: il fascino farà gli straordinari il 5 e il 6 e se incontrate una persona nuova ci sono buone probabilità che voglia conoscervi meglio. Oroscopo della settimana Leone dal 1 al 7 gennaio (23 luglio-23 agosto): dall’ombra alle luci della ribalta

Oroscopo della settimana Leone: Umore

In questa prima settimana del 2022 avrete la possibilità di passare dall’ombra alle luci della ribalta. E’ l’inizio di una fase che accentua la fiducia sia in senso spirituale che materiale. Se volete che nel 2022 le relazioni siano più armoniose la risposta è semplice: comunicate! Il 2, Mercurio entra in Acquario nel vostro settore delle relazioni a voi consiglia di parlare con i cari, eventualmente trovare un compromesso così da andare d’accordo. Sempre il 2 con la Luna Nuova in Capricorno, un lavoro o un’attività potrebbero offrirvi nuove opportunità. Questa settimana per voi sarà ancora sinonimo di espansione e spirito di conquista. Se un’avventura professionale vi tenta, saprete improvvisare in modo brillante e non ultimo con audacia e il coraggio. Prendete l’iniziativa perché potreste averla vinta!

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: Marte in Sagittario fa arrivare la passione. Ricordatelo spesso nei prossimi giorni. Non è dunque sicuramente in questo momento che dovreste dubitare del futuro della relazione. Soli: venerdì vi rimettere in pista e ci sarà parecchio divertimento con gli amici. Accettate gli inviti o lanciateli voi! Oroscopo della settimana Sagittario dal 1 gennaio (23 novembre-21 dicembre): nel lavoro le energie sono al top

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Questa prima settimana del 2022 porta una nota positiva nella lla casa e nelle questioni familiari. La voglia di migliorare questo settore potrebbe spingervi a pensare a un eventuale trasloco, ad ampliare l’attuale proprietà o forse ad allargare la famiglia. Sarete inoltre pronti per un nuovo inizio nel settore, ma per realizzarlo è necessario risolvere un problema intricato. Ciò non esclude che potreste fare un ottimo affare in grado di far sorridere nuovamente il conto in banca! Sono giornate in cui penserete molto alla famiglia e il vostro ruolo all’interno del nucleo potrebbe cambiare. Nel lavoro le energie saranno al top e vi muoverete in due modi: o darete filo da torcere ai concorrenti, sarete aggressivi oppure, al contrario dovrete difendervi da persone gelose e invidiose.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: occhio al 6: l’umore è instabile e un nulla può prendere proporzioni esagerate.

Soli: Mercurio in Acquario renderà più divertenti i flirt e le amicizie. Niente di lineare, niente di banale…