Oroscopo della settimana dal 1 maggio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 1 al 7 maggio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 1 al 7 maggio (21 marzo-21 aprile): in attesa di risultati

Avete messo in moto le situazioni, questa settimana dovete fare la cosa per voi più difficile: aspettare i risultati. Più in generale, con Marte in Cancro dovrete gestire le emozioni e non dare dimensioni esagerate a piccoli problemi o preoccupazioni, nonché evitare di creare un’atmosfera elettrica in famiglia. Domenica 2 maggio, il lavoro è nella vostra mente.

L’azienda per cui lavorate potrebbe fare presto un grande annuncio. E da questo cambiamento arrivare nuove opportunità nella carriera. Il 3 maggio allargate il giro delle conoscenze: c’è la possibilità che qualcuno possa offrirvi una bella possibilità di lavoro.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: per far piacere al partner siete pronti a prendere la luna! Splendidi momenti in particolare il 3 e 4.

Soli: chiunque vi trova irresistibili. In programma ci sono teneri incontri, appuntamenti romantici.

Oroscopo della settimana Leone dal 1 al 7 maggio (23 luglio-23 agosto): portare a termine un progetto

Oroscopo della settimana Leone: Umore

È tempo di portare a termine un progetto, non lasciate che questa settimana una tendenza al perfezionismo siano d’ostacolo. Il 2 maggio riflettete su come potreste trasformare la vostra vita semplificando o automatizzando alcune cose che fate nella routine. Potreste guadagnare quotidianamente un po’ di ore da dedicare alle attività che vi piacciono.

Il 3 potreste entrare in competizione con un collega con cui solitamente andate d’accordo e creare un po’ di scompiglio. Il 4 in particolare sarete molto testardi. Se ad esempio avete in corso una negoziazione cercate invece di riflettere, di essere più astuti.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: se ci sono tensioni la cosa migliore, per appianarle, è non attizzarle!

Soli: un flirt o una storia recente potrebbe non aver funzionato ma sarà inutile chiedere spiegazioni.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 1 al 7 maggio (23 novembre-21 dicembre): dedicare tempo alle relazioni

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

E’ una settimana in cui i pianeti vi invitano a uscire dalle solite abitudini e mettere qualcosa in discussione. Dedicate tempo alle relazioni, non trascurate il dialogo con amici, familiari così da evitare malintesi. Il 2 maggio, Mercurio e Plutone in buon aspetto saranno d’aiuto a escogitare un piano per aumentare il reddito attraverso il lavoro.

Il 3 maggio, se in mente avrete un progetto è il momento di capire lucidamente come realizzarlo così da non fare castelli in aria. Giovedì e venerdì occhio a dire “sì” a richieste d’aiuto: potreste ritrovarvi sulle spalle pesanti responsabilità. Aiutare va bene ma dovete tutelarvi!

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: silenzi e non detti, di recente hanno appesantito l’atmosfera e questa settimana riprenderà un dolce dialogo.

Soli: vi darete il via libera per dichiarare i sentimenti che provate per una persona: e sarà un passo significativo.