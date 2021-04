Oroscopo della settimana dal 10 al 16 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): un desiderio potrebbe realizzarsi

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

La maggior parte delle relazioni saranno positive ma occhio poiché nel fine settimana, una persona potrebbe essere un po’ gelosa o addirittura manipolativa. C’è un lato positivo: un sogno o un desiderio potrebbe realizzarsi, potrebbe apparire qualcosa che non vi sareste mai aspettati di ottenere.

Giornata top, martedì 13: i neuroni sono in ebollizione, siete in grado di portare a termine il lavoro di un intero gruppo di persone e inoltre fare scelte complicate con grande facilità. E alla fine della giornata, se vi sentite ancora pieni di energia, prendete in considerazione l’idea di andare a correre.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: armonia a tutto campo, i pianeti vi spingono a mostrare grande tenerezza nei confronti del partner.

Soli: un flirt potrebbe trasformarsi in un amore per sempre. E potreste iniziare a sognare le future nozze.

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): evitare le polemiche

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

La Luna Nuova in Ariete, il 12, sosta nel vostro settore delle relazioni: è il momento migliore per creare collegamenti, impressionare favorevolmente. Lavoro o amicizia riuscirete ad aprire molte porte. Più in generale evitate, per i giorni a venire, le polemiche e controllate l’impazienza.

Il 13, potreste intravedere i vantaggi nel lavorare con una persona ma non solo, attraverso la collaborazione sfruttare dei talenti che non vi rendevate conto di avere. A parte questo, sarete dotati di splendide energie e qualsiasi cosa intraprenderete sarete super efficienti.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: potrebbe riemerge un problema irrisolto m fate in modo che non diventi un’ossessione! Cercate di guardare le cose con leggerezza.

Soli: sarete corteggiati/e, desiderati/e e qualcuno riuscirà a conquistare il vostro cuore.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): qualche colpetto di fortuna

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui le situazioni iniziano a muoversi alla velocità della luce. Il Novilunio del 12 vi spinge ad accendere la miccia e dare il via a progetti, idee, blog o attività online. Improvvisate pure, se volete, poiché nel lavoro stupirete boss e colleghi. Sarete sicuri delle vostre opinioni, molto convincenti ovunque e con chiunque, dunque tutto è possibile.

Il cielo astrale vi dà carta bianca, potete concretizzare ciò che vi sta a cuore! E non è escluso che arrivi, nel corso della settimana, qualche colpetto di fortuna anche sul fronte finanze: benvenuti e meritati.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: da giovedì, con il partner evitate di parlare di denaro. E’ un argomento che potrebbe scatenare dei problemi.

Soli: farete di tutto per conquistare, affascinare ma potreste mancare di spontaneità. E gli altri/e potrebbero percepirlo.