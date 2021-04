Oroscopo della settimana dal 10 al 16 aprile per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 aprile 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): prestate attenzione alle intuizioni

Oroscopo della settimana Toro: Umore

L’istinto potrebbe essere la chiave per garantirvi una settimana positiva. Con la Luna Nuova in Ariete, il 12, sul fronte professionale o finanziario potrebbero esserci belle opportunità che si aprono sul fronte professionale, finanziario e romantico. Prestate attenzione alle intuizioni poiché potrebbe portarvi sulla strada giusta.

In ogni caso, per tutta la settimana, occhio agli acquisti: potrebbero non essere buoni come da voi sperato oppure, anche se non è da voi, spendere una follia. Fate prima delle ricerche. Per fortuna alcuni aspetti astrali indicano che avrete la possibilità di guadagnare di più.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: il cielo astrale accontenta anche i più esigent. Nella relazione circola piacere, benessere e armonia.

Soli: avete voglia di una nuova ed esaltante storia e potrebbe accadere ma non dovete scoraggiarvi alla prima, piccola, contrarietà.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): prima di criticare, pensateci

La dissonanza Marte-Nettuno questa settimana è ancora attiva e avete difficoltà, in qualsiasi circostanza, a trovare le parole giuste. Prima di criticare, assicuratevi che sia per delle buone ragioni. Potreste, infatti, mancare di obbiettività. Il Novilunio del 12 annuncia che è un ottimo momento per mollare quel tipo di impegni che non fanno altro che prosciugare energie e risorse.

Ma non solo, sarete spinti a saldare qualche debituccio. Il 13 aprile, il vostro impegno nel lavoro sarà notato dal boss e il 15, il buon aspetto Sole-Giove vi farà sentire ancor più motivati riguardo ai vostri obbiettivi prossimi o futuri.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: potreste essere presi dal lavoro e non avere molto tempo da dedicare al partner e all’amore…

Soli: butterete le recenti delusioni nel cassonetto dei rifiuti e guarderete con fiducia al futuro, sfruttando a fondo il presente.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): all’ascolto delle persone care

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Il Novilunio in Ariete, il 12 aprile, si compie nel vostro settore della casa e della famiglia. E’ un’ottima giornata per rimanere all’ascolto delle persone care e al contempo dire cosa vorreste voi. Cercate di trovare un punto d’incontro. E in ogni caso, più in generale, questa settimana se non siete certi d’avere ragione evitate di alzare i toni.

Affrontate tutto con calma e all’occorrenza chiudete un occhio. Se siete coinvolti in un progetto finanziariamente impegnativo, anche riguardante l’abitazione, controllate rigorosamente due volte il costo ed evitate malintesi.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: è possibile che né voi né il partner siate disposti a fare delle concessioni e circoleranno delle tensioni.

Soli: in programma potrebbe esserci un colpo di fulmine che scombussolerà la vostra vita ma ne sarete felici.