Oroscopo della settimana dal 10 al 16 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): un riconoscimento, anche sul fronte denaro

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana in cui in qualsiasi circostanza è bene non saltare alle conclusioni. Se una persona, lavoro o vita personale, sembra tenere le distanze, non prendetevela a cuore e non reagite in modo eccessivo. Il 13 luglio Mercurio entra in Cancro, nel vostro settore del denaro: è tempo di fare il punto, organizzarvi e prepararvi per un nuovo inizio finanziario. Il pianeta, in buon aspetto con Giove, nel lavoro potrebbe far arrivare un riconoscimento anche sul fronte denaro. Se state cercando un impiego, potreste sostenere un eccellente colloquio ed essere assunti.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: la passione sarà al max, saprete come risvegliare il desiderio del partner. Esprimete apertamente le vostre fantasie.

Soli: utilizzerete il fascino a tutto campo e sarete sorpresi voi per primi del vostro successo!

Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): è il momento di brillare

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

L’entrata di Mercurio in Cancro, il 13 luglio, è un transito che non vi fa sentire al top, ai vostri occhi c’è sempre qualcosa che non va… Tuttavia, il transito è positivo nel lavoro: potrebbe arrivare un’offerta o promozione. Il pianeta sarà in ottimo aspetto con Giove: sempre nel lavoro, è il momento di brillare, far vedere le vostre competenze. La congiunzione Venere-Marte in Leone vi spingerà, nella professione o nella vita privata, a entrare in azione. Qualsiasi cosa intraprenderete avrà il marchio del successo! Il 16 luglio, se nel lavoro se ci sono conflitti esploderanno ma voi avrete la meglio.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: senza rendervene conto, sarete pignoli, inseguirete la perfezione. Se non volete scatenare tensioni, datevi una calmata.

Soli: una relazione platonica potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. La passione sarà al top!

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): inattesi sviluppi positivi

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui il buon aspetto Sole-Urano potrebbe far arrivare improvvisamente degli inattesi sviluppi positivi riguardo a problemi che hanno causato parecchie tensioni. Il 13, Mercurio entra in Cancro e sarà in buon aspetto con Giove in Pesci: potreste guadagnare una sostanziosa somma di denaro. Al contempo il transito al vostro segno consiglia di tenere gli occhi aperti riguardo alcune opportunità relative agli affari, alle vendite o agli investimenti. In generale è una settimana in cui con chi vi circonda dovrete mantenere la calma, evitare scenate fuori luogo. Fortunatamente venerdì sarete più concilianti.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: passione, desiderio, la voglia di rafforzare la relazione, di condividere tutto. L’amore sarà ancor più luminoso!

Soli: con la congiunzione Venere-Marte è più che possibile un colpo di fulmine! La passione sarà, per entrambi, travolgente.