Oroscopo della settimana dal 10 al 16 settembre 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Sabato 10 settembre grazie alla Luna Piena in Pesci arriva una sferzata di energia, sarete sotto i riflettori! Dopo aver lavorato duramente per raggiungere i vostri obiettivi, potreste raggiungere un traguardo importante e ottenere l’onore a cui ambite. Domenica 11 settembre, avrete il desiderio di godere di un equilibrio tra lavoro e vita privata e probabilmente cambierete il programma quotidiano. Più avanti nella settimana, potreste avere maggiore consapevolezza di ciò di cui avete bisogno e venerdì 16 saprete bene cosa desiderate per migliorare la vostra carriera e la vita sociale. Per avere successo è il momento di lasciare alle spalle tutto ciò che non funziona!

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore