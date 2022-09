Oroscopo della settimana dal 10 al 16 settembre 2022 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 settembre 2022 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio)

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Sabato 10 settembre, la Luna Piena in Pesci al vostro segno regala belle vibrazioni: esprimete un desiderio. Il transito farà arrivare qualcosa di grande in cui stavate sperando. Festeggiate con gli amici! Domenica 11 settembre, con il buon aspetto Sole-Urano, un’opportunità inaspettata o una scintilla di ispirazione potrebbero farvi entrare in una spirale creativa. Non trattenete questo slancio, anche se oggi non lavorate. Potreste escogitare qualcosa di spettacolare! Venerdì 16 settembre, nel lavoro dovrete difendere il vostro talento, l’abilità, i progetti e sarete vincenti. Avrete una prospettiva più chiara delle vostre aspirazioni professionali e nel lavoro farete progressi significativi Sabato 17 settembre, dovrete superare le insicurezze e credere nel vostro valore!

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: la relazione ha bisogno di una scossa: trovate qualcosa di nuovo e divertente da fare insieme! Soli: un cambiamento nelle abitudini vi porterà a un’evoluzione positiva della vita amorosa. Concedetevi, se volete, un’avventura passionale…

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre):

Oroscopo della settimana Vergine: Umore

Sabato 10 settembre con la Luna Piena in Pesci l’aria profuma d’amore. In coppia, lascerete alle spalle vecchi conflitti e troverete un accordo. Soli: oggi potreste incontrare l’anima gemella! Domenica 11 settembre, con il buon aspetto Sole-Urano vorrete fare le cose in modo diverso. Potete apportare delle modifiche che vi catapultano in uno stile di vita completamente inedito. Non dovete accettare situazioni che non vi piacciono o che in passato vi hanno irritato. Potete percorrere un nuovo cammino! Lunedì 12 settembre, capirete che il benessere e la sicurezza finanziaria derivano dal fare quotidianamente delle buone scelte. E’ fantastico avere degli obiettivi. Venerdì 16, nel lavoro e nelle relazioni potrebbe emergere qualcosa che sospettate da tempo. Mantenete la mente aperta su ciò che viene fuori e cercate di non reagire emotivamente. Andate avanti nel vostro percorso professionale mollando tutto ciò che non serve al vostro successo. Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: per un volta lasciate che a prendere il comando sia la dolce metà. Una volta seduti e rilassati, vedrete un suo lato inedito che amerete e apprezzerete. Soli: non dovete temere di rimanere soli: i passaggi accentuano la vostra sensualità e assicurano un grande successo.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Se vi sentite stressati, oppressi dalle responsabilità, sabato 10 settembre con la Luna Piena in Pesci organizzate un viaggetto o una gita così da schiarire le idee e concentrarvi sulle questioni importanti. Domenica 11 settembre, pensate a cosa vi piacerebbe fare al di là del lavoro. Vale la pena esplorare ulteriormente i vostri hobby, abilità, idee o talento. Tuttavia, nella professione potrebbe essere il momento di intraprendere un percorso non convenzionale o innovativo, soprattutto se riuscirete a uscire dalla vostra zona di comfort. Iniziate la ricerca di nuove opportunità professionali che potrebbero davvero coinvolgervi. Una volta fatta una selezione, il resto andrà a posto e vi allontanerete da ciò che non vi convince.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: se non volete piombare nella noia, introducete qualche cambiamento. Ma con il buon aspetto Venere-Urano sicuramente lo farete.

Soli: potere di seduzione al top, le persone sono attratte da voi ed è il momento ideale per incontri pieni di passione!