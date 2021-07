Oroscopo della settimana dal 10 luglio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 luglio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 10 al 16 luglio (21 marzo-21 aprile): il buonumore è latitante

E’ una settimana in cui Mercurio entrerà in Cancro: non sarete sempre di buonumore, ci saranno momenti in cui non sopporterete chi vi circonda. Al contempo è un ottimo transito per abbellire la casa! Il pianeta, il 13 è in buon aspetto con Giove: vi dota di un potente intuito, capirete immediatamente le strategie delle persone ma non solo, è un invito a mollare gli atteggiamenti negativi che vi bloccano. Il 14, 15 e 16, la congiunzione Venere-Marte in Leone vi regala tre giorni simpatici, piacevoli, in cui potrete concedervi qualche acquisto – forse anche un po’ caro – a cui pensate da tempo.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: qualche desiderio represso potrebbe rendervi taciturni. Parlatene apertamente con il partner.

Soli: potreste approfondire la conoscenza di una persona e pian piano concedere la vostra fiducia.

Oroscopo della settimana Leone dal 10 al 16 luglio (23 luglio-23 agosto): una straordinaria opportunità

Oroscopo della settimana Leone: Umore

La presenza di Mercurio in Cancro, dal 13 in buon aspetto con Giove, potrebbe far arrivare una straordinaria opportunità. Rappresenterà una solida fonte di guadagno per un lungo periodo di tempo. Attenzione a non lasciarvela scappare. Il 14, cercate di essere pazienti e tolleranti: il fatto che abbiate il vento in poppa non vuol dire che avete via libera per bruciare le tappe. Al contempo la congiunzione Venere-Marte nel vostro segno vi rende molto attraenti, sicuri di voi, vorrete mostrare al mondo di che stoffa siete fatti e se vorrete conquistare qualcosa sarete determinati al massimo.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: il partner avrà il dono di placare le vostre tensioni: basterà un bacio, un gesto o una parola…

Soli: vi sentite più sicuri, attraenti e sexy! Ed è evidente che con l’effetto calamita conquisterete chi volete.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 10 al 16 luglio (23 novembre-21 dicembre): voglia di nuove avventure

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Le vibrazioni planetarie annunciano una settimana positiva, con Mercurio in Cancro – dal 13 – in casa, in famiglia circolerà la serenità, se con una persona cara ci sono stati dei disaccordi, ritroverete l’armonia. Il pianeta sarà in buon aspetto con Giove: è un buon momento, se volete cambiare abitazione, per trovare quella giusta per voi. Nel corso della settimana, la congiunzione Venere-Marte in Leone, vi spingerà a immettere un pizzico di pepe ed entusiasmo alla solita routine: avrete voglia di avventure! Il passaggio, inoltre, accresce la vostra ambizione, prenderete qualche iniziativa sorprendente e mostrerete cosa siete in grado di fare.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: la relazione non si nutre solo di passione e ora darete la priorità alla sicurezza!

Soli: se avete intenzione di dichiarare il vostro amore, questa settimana muovetevi e farete centro!