Oroscopo della settimana dal 10 settembre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 settembre 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Ariete dal 10 settembre (21 marzo-21 aprile)

Sabato 10 settembre, con la Luna in Pesci alle spalle del vostro segno potreste provare un po’ di malinconia. E’ una giornata in cui scoprirete cosa sta funzionando e cosa invece dovete mollare. A partire da domenica 11 settembre, potreste avere idee brillanti per guadagnare qualche soldo extra. Il buon aspetto Sole-Urano rappresenta il momento ideale per esaminare le finanze o delle opportunità finanziarie che vi permetteranno di concentrarvi su una vita lavorativa e un programma più sani. Nel corso della settimana non ci saranno altri aspetti significativi dunque tutto si snoderà in modo tranquillo. Venerdì 19 settembre, se in corso avete delle trattative di lavoro, cercate di essere più schietti e sinceri su ciò di cui avete bisogno o desiderate. Un atteggiamento che sarà apprezzato. Al contempo con la dissonanza Sole-Nettuno, man mano che cambierete il modo di pensare, cambierà anche il vostro atteggiamento rispetto al lavoro. Siate positivi!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: tenete sotto controllo l’aggressività anche attraverso l’eros! Create un’atmosfera bollente. Soli: il 13 potrebbero esserci incontri inattesi ma è anche la giornata giusta per chiedere un appuntamento alla persona che vi attrae. Oroscopo della settimana Leone dal 10 al 16 settembre (23 luglio-23 agosto)

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Sabato 10 settembre, con la Luna Piena in Pesci se riuscirete a prendere le cose con calma e a entrare in contatto con voi stessi, c’è la forte possibilità di una trasformazione emotiva. Il transito indica che dovete mollare la paura del rifiuto e concentrarvi sulla crescita. Domenica 11 settembre, con il buon aspetto Sole-Urano potreste chiedervi se nel lavoro siete apprezzati e compensati in modo adeguato. Tutto ciò che avete realizzato è prezioso. Ma potrebbe essere necessario essere più sicuri nel chiedere uno stipendio giusto e nel far sapere che siete professionisti molto ricercati. Questi temi potrebbero tornare alla fine della settimana, con l’opposizione Sole-Nettuno: l’aspetto fa emergere il vostro senso di potere e non dovete temere di imporvi, anche sul fronte finanze. La vostra capacità di gestire il denaro è destinata a farvi progredire nella carriera.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: lunedì 12 settembre, potreste essere irritati con il partner. Forse volete fare qualcosa di diverso ma non è d’accordo. Trovate un compromesso. Soli: la vita amorosa potrebbe prendere una svolta inaspettata ed eccitante. Bando alla timidezza e date il via a una storia d’amore appassionata! Oroscopo della settimana Sagittario dal 10 settembre (23 novembre-21 dicembre) Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Sabato 10 settembre, con la Luna Piena in Pesci nel vostro settore della casa concedetevi di sognare a occhi aperti, coccolatevi con il partner o svolgete un’attività familiare. Assicuratevi solo che la vostra vita privata sia privata (quindi alla larga dai social media). Domenica 11 settembre, con il buon aspetto Sole-Urano, potreste desiderare di fare qualcos’altro per mantenervi. Forse siete annoiati dal lavoro, frustrati dalla lentezza del ritmo o dalla mancanza di apprezzamento. Anche se non potete cambiare tutto immediatamente, potete preparare il CV pubblicarlo su un sito web per l’impiego o candidarvi per un lavoro molto diverso da quello che fate normalmente. Aspettatevi un po’ di tensione con gli impegni professionali quando il 16 settembre ci sarà la dissonanza Venere-Marte in Gemelli. L’aspetto implica che il lavoro è in contrasto con ciò che state cercando di ottenere nella carriera. Potreste riflettere su come affermare le vostre aspettative e i vostri limiti in modo che l’impegno vi valga il successo.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore