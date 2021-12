Oroscopo della settimana dal 11 al 17 dicembre 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): attenzione all’invidia

Oroscopo della settimana Gemelli: Umore

E’ una settimana, in cui avrete la sensazione che gli altri siano più bravi di voi ma ricordate: sostenendoli sarete vincenti. Con il buon aspetto Mercurio-Giove sabato e domenica sono luminosi: due ottime giornate per viaggiare e imparare qualcosa di nuovo. Il 14, potreste essere irritati perché penserete che al contrario di voi tutti gli altri abbiano fortuna, siano più bravi. Ma è una percezione errata e per avere successo è necessario eliminarla.. Attenzione all’invidia. Venere si congiunge a Plutone per tutta la settimana. Se, anche con un socio, avete dato il via a dei progetti, potreste iniziare a vedere i guadagni. ci sono progetti collaborativi al lavoro, tu e il tuo partner potreste iniziare a vederli ripagati durante la congiunzione. Il 13 dicembre Marte entra in in Sagittario. . per cercare collaborazioni e contratti professionali soddisfacenti fate leva sull’ottimismo di cui vi dota il pianeta! Il16 dicembre, la dissonanza Saturno-Urano vi spinge a scovare preziose opportunità ed esperienze professionali, il che significa che per progredire nelle finanze prenderete alcune decisioni difficili.

Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia:l’11 e 12 insieme al partner recatevi in un posto che non conoscete. Per condividere i ricordi avrete bisogno di un copilota fidato. Soli: deciderete di aprirvi con persone di cui sapete potete fidarvi, il che questa settimana renderà difficile trovare un nuovo partner romantico. Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): far sentire la vostra autorità

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

E’ una settimana in cui più che nel lavoro sarete concentrati sulle questioni domestiche. Sabato avrete voglia di cambiare alcune tradizioni familiari e troverete il modo per rendere magiche le feste. Il 12 dicembre, butterete tutto ciò che è vecchio e mettere ordine in casa. Ed è un’ottima cosa per fare spazio al nuovo. Lunedì 13 dicembre Mercurio entra in Capricorno e Marte in Sagittario. Mercurio sarà d’aiuto a delegare le responsabilità, mentre Marte a voi chiede di essere più diretti sia sul posto di lavoro e in famiglia, far sentire la vostra autorità! Il 16, Saturno inizierà lla terza dissonanza dell’anno con Urano retrogrado. Il transito vi spingerà a capire, anche se non sarà facile ce la farete, su quali iniziative professionali investire.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: con Venere in Capricorno la relazione non è facile da vivere, non vi sentite rassicurati. Soli: all’inizio della settimana fate piazza pulita di regali od oggetti di un/a ex. Liberarvi dei ricordi di un amore finito vi permetterà di aprirvi davvero a nuove storie.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un periodo di crescita personale e professionale

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui troverete e offrirete reciproco sostegno e aiuto da amici e conoscenti. L’11 se avete bisogno di una mano ci sarà chi sarà presente. Il buon aspetto favorisce anche chi sta cercando un nuovo lavoro o desidera concludere una negoziazione. Il 12 sarete voi a mostrare in modo pratico l’affetto per chi vi è stato vicino, persone che fanno parte della vostra vita da molto tempo e che hanno condiviso con voi gli alti e bassi. Venere si congiunge a Plutone in Capricorno per tutta la settimana e il 13 Mercurio entrerà nello stesso segno: sarete molto sicuri della vostra capacità di negoziare, organizzare e avere un ruolo di guida. Ma non solo, studierete nuove strategie per ottenere il successo nel lavoro. Sempre il 13 Marte entrerà in Sagittario: se nel recente passato non avete avuto margine di manovra, ora non sarà più così. Il raggio d’azione potrebbe ampliarsi come per magia. Il 16 dicembre Saturno inizierà la dissonanza con Urano retrogrado. Il transito indica un periodo di crescita personale e professionale.

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: a parte il 14, in cui avrete sbalzi d’umore, sarete poco amorevoli, è una settimana positiva. Nella relazione circolerà passione, darete un nuovo slancio!

Soli: negli affari di cuore prendete pure l’iniziativa! Marte in Sagittario vi farà conquistare la persona giusta, che accenderà i vostri sentimenti, il desiderio.