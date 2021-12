Oroscopo della settimana dal 11 al 17 dicembre 2021 per i segni del Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 11 al 17 dicembre 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): una questione finanziaria ha un lieto fine

Oroscopo della settimana Toro: Umore

E’ una settimana in cui riguardo al lavoro potrebbe esserci un po’ di tensione ma perché siete sul punto di una trasformazione! Al contempo una questione finanziaria avrà un lieto fine. Il 13 dicembre Mercurio sbarcherà in Capricorno: potreste sentirvi motivati a imparare qualcosa di nuovo a beneficio del vostro lavoro. Tuttavia potreste sentirvi pronti a concedervi una vacanza! Sempre il 13, Marte entra in Sagittario: la spinta del pianeta è ottimista ed espansiva, sarete più intraprendenti. Potreste investire del denaro in un progetto che si realizzerà e ne sarete orgogliosi! Tuttavia il 16, Saturno inizia la terza e ultima dissonanza con Urano. Ripensate a metà febbraio e metà giugno. Ci sono stati cambiamenti importanti nel lavoro? Sfruttate questo ultimo transito per riflettere su una trasformazione professionale.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: l’intesa e interessi in comune per voi valgono più del pieno di emozioni. Ciò che per voi conta è essere sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: un incontro sarà determinante e molto romantico… vivrete momenti magici!

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): la famiglia è in primo piano

E’ una settimana dinamica che vi spingerà a affrontare nuove sfide nel lavoro. Il 12, la famiglia è in primo piano, potrebbe esserci una riunione affettuosa ma alcuni potrebbero decidere di aprire un’attività familiare. Il 13 dicembre, Mercurio entra in Capricorno: avrà un grande e positivo impatto su chi lavora nel mondo della comunicazione! Più in generale, se vorrete imporre un progetto, troverete le parole giuste per provare la vostra affidabilità. Il 14, potreste decidere di lanciarvi in un’iniziativa. Le persone care potrebbero dire che è rischiosa ma se siete sicuri andate avanti con fiducia. Il 16, avrete molte energie e rischiate, ovunque, di volervi affermare in modo aggressivo.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: il 17,con la Luna in Gemelli, evitate di scatenare polemiche con la persona amata.

Soli: il 15 siete pregati di concedervi qualche libertà, accogliete con gioia le sorprese d’amore che arriveranno.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): affascinanti e autorevoli

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

Per tutta la settimana Venere e Plutone saranno congiunti nel vostro segno: l’aspetto ha dei pro e un contro. Come professionisti, siete inarrestabili. Affascinanti e autorevoli, un binomio che può portare a essere dei leader. E’ un passaggio perfetto per intensificare il lavoro, avere maggiori responsabilità, conquistare il ruolo di leader. Il contro: potreste essere assetati di potere e controllare tutto e tutti. Fortunatamente il 13 Mercurio entra nel vostro segno e Marte sbarca in Sagittario. Marte infatti vi chiederà di valutare il peso delle vostre azioni e Mercurio sarà d’aiuto a comunicare in modo eccellente. Riuscirete inoltre a gestire qualsiasi situazione urgente con grande efficienza.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: conversazioni profonde e riflessioni costruttive sul futuro per procedere su basi sane e solide.

Soli: con la congiunzione Venere-Plutone, mettete in conto delle passioni segrete o attrazioni proibite e forse cederete alla tentazione. Ma non cacciatevi in storie complicate!