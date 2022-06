Oroscopo della settimana dal 11 al 17 giugno 2022 per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Gemelli, Bilancia e Acquario. Oroscopo della settimana Gemelli (21 maggio-21 giugno): siete all’altezza della situazione! Oroscopo della settimana Gemelli: Umore E’ una settimana in cui nella vita sociale dovete essere come farfalle: volare da un invito all’altro! Sabato 11 giugno, con la congiunzione Venere-Urano in Toro, alle spalle del vostro segno, potrebbe essere un buon momento per chiudere una relazione che ha fatto il suo tempo. Potreste desiderare di stare un po’ da soli per superare il dispiacere ma evitate di cullare lo stato d’animo negativo per lungo tempo e andate oltre! Lunedì 13 giugno, Mercurio entra nel vostro segno: in qualsiasi ambiente lavorativo, compreso quello attuale, dovete pensare che siete all’altezza della situazione! Martedì 14 giugno con la Luna Piena in Sagittario alcuni dei vostri impegni, accordi e relazioni di lavoro potrebbero concludersi: il transito vi spingerà a terminare il vecchio percorso e a imboccarne uno nuovo. Ma non solo: nei prossimi giorni avrete l’opportunità di incontrare molte persone. Potreste incontrare nuovi amici, influencer, contatti utili. Giovedì 16 giugno, il Sole in Gemelli è in ottimo aspetto con Saturno in Acquario: è il momento ideale per esaminare i vostri risultati, guardare avanti e pensare a ciò che volete ottenere: se siete disposti a impegnarvi, ce la farete! Al contempo il Sole è in dissonanza con Nettuno: dovrete riflettere seriamente sul vostro futuro professionale. Pensando a ciò che avete fatto fino a oggi vi permetterà di pianificare meglio il futuro! La dissonanza indica che potrebbe essere necessario chiarire la direzione della vostra carriera. Oroscopo della settimana Gemelli: Amore

In coppia: è una settimana in cui prima di parlare e reagire, dovete provare ad ascoltare. E’ solo così che avrete la possibilità di risolvere i problemi, soprattutto il 14 giugno. Soli: negli affari di cuore, non è una settimana top: siete insoddisfatti, i flirt vi sembrano noiosi oppure potrebbero emergere colpi di scena, scoprire che l’altro/a è già impegnato/a… Oroscopo della settimana Bilancia (24 settembre-23 ottobre): fate solo ciò che vi fa stare bene

Oroscopo della settimana Bilancia: Umore

Sul fronte finanze sarà un settimana all’insegna dell’abbondanza! Sabato 11 giugno, la congiunzione Venere-Urano in Toro vi permetterà di rompere alcuni tabù che vi hanno bloccato ed essere finalmente voi stessi! Smettete dunque di preoccuparvi delle opinioni degli altri e fate solo ciò che vi fa stare bene! Sarà l’inizio di una bella trasformazione. Lunedì 13 giugno, Mercurio entra in Gemelli: rifletterete su tutte le opportunità di apprendimento o di viaggio che potrebbero influenzare il vostro percorso professionale. Deciderete cosa fare martedì 14, con la Luna Piena in Sagittario ma tuttavia non è una giornata in cui prendere una decisione impulsiva! E’ un momento in cui potreste firmare un contratto di lavoro o fare un acquisto importante e potreste lanciarvi senza esitare. Ma sapete che prima di firmare è bene leggere tutto attentamente. Il 15 giugno, potreste toccare con mano che alcuni investimenti iniziano a dare frutti o vedere la luce alla fine del tunnel, riguardante eventuali debiti che dovete saldare.

Oroscopo della settimana Bilancia: Amore

In coppia: alcuni avvenimenti vi permetteranno di vedere il partner sotto una nuova luce. Penserete di essere fortunati ad averlo/a accanto. Ci sarà un risveglio della passione!

Soli: una relazione assumerà molta importanza nella vostra vita. E’ probabile vi porti autentica felicità.

Oroscopo della settimana Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dare una scossa alle situazioni

Oroscopo della settimana Acquario: Umore

E’ una settimana in cui amplierete la cerchia delle amicizie! Sabato 11 giugno, con la congiunzione Venere-Urano in Toro nel vostro settore della casa, della famiglia, potreste ricevere la visita a sorpresa di un parente. Vi consiglierà di cambiare qualcosa nell’abitazione o nei rapporti con le persone care. Non dovete temere di dare una scossa alle situazioni! Il 13 giugno, Mercurio entra in Gemelli: sfruttate le vibrazioni del pianeta per studiare un piano d’azione efficace così da poter dare il via ai progetti che avete a cuore. Martedì 14 giugno, con la Luna Piena in Sagittario, avrete quella dose di coraggio utile per trasformare i sogni in realtà. Al contempo, con questo transito ci sarà l’opportunità di stringere nuove amicizie e contatti importanti utili. Se nella vita sociale vi sentite un po’ fuori allenamento, è un buon momento per entrare a far parte di gruppi che svolgono attività divertenti: ad esempio lezioni di cucina o degustazioni di vini. Potete inoltre incontrare delle persone mentre fate sport all’aperto o camminando nella natura. Alla fine della giornata, è probabile che abbiate incontrato almeno una persona interessante. Il 16, con il buon aspetto Sole in Gemelli e Saturno nel vostro segno, riguardo alle idee, progetti e interessi professionali, sarete notevolmente ottimisti. Il transito sarà d’aiuto anche a restringere il campo d’azione e puntare solo a ciò che vi farà ottenere successo!

Oroscopo della settimana Acquario: Amore

In coppia: la complicità non totale, potreste pensare che il partner vi trascuri, che non provi la stessa attrazione di un tempo. E’ pur vero che tra le lenzuola l’atmosfera sarà freddina…

Soli: il 16 giugno sarete concentrati sul lavoro ma un/a collega potrebbe avere altri progetti di tipo romantico oppure un/a cliente trovare il modo per approfondire la conoscenza. Potreste pensare di non essere pronti per un appuntamento ma è tempo di fare un passo avanti.